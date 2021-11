Les Jaunes de Villareal CF dominent à domicile les suisses du Berner Sport Club Young Boys.

Villarreal a réussi son opération de cette 4ème journée de Ligue des Champions en s’imposant à domicile face au BSC Young Boys. Les Jaunes occupent ainsi la deuxième place du groupe F à égalité de points avec Manchester United (7 points) qui a concédé le nul face à une bonne équipe d’Atalanta.

Titulaire, Boulaye Dia a disputé ce soir son 3ème match de Ligue des Champions avec le club espagnol. L’international sénégalais et ses coéquipiers, dans un match serré avec des suisses bien en place, ont su montré plus d’efficacité et trouver le chemin des filets à deux reprises. Ils ont ouvert le score à la 36ème minute grâce à Etienne Capoue et Arnaut Groeneveld a doublé la mise juste avant la fin du temps réglementaire à la 89ème minute.

L’attaquant de 24 ans des Lions du Sénégal a été remplacé à la 59ème minute de jeu par Manu Trigueros.

#UCL | 2-0 ⏱ 90'+5' | ¡Y FINAL ⌛️🔚! ¡Final en la Cerámica! ¡Triunfo importantísimo del Submarino en @ChampionsLeague con goles de Capoue y @Danjuma que colocan a los amarillos con siete puntos en el Grupo F! ¡¡¡𝗩𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦𝗦𝗦 💪!!! pic.twitter.com/oTxBpfUwpa — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 2, 2021

