Edouard Mendy titularisé pour pour ce Malmö vs Chelsea comptant pour la 4ème journée de la Champion’s League.

Les Blues, en déplacement chez le club suédois de Malmö, jouent ce mardi leur 4ème match de Ligue des Champions de la campagne 2021-2022 à 17h45. Deuxième derrière la Vieille Dame (Juventus), Chelsea devra battre à nouveau Malmö, qu’il a récemment vaincu lors de la troisième journée (4-0) au Stamford Bridge, pour espérer reprendre la première place du groupe H.

A la recherche de trois points supplémentaires pour se rapprocher de la qualification, le tacticien allemand Thomas Tuchel a encore mis en place son 3-4-3 fétiche avec Edouard Mendy pour protéger la ligne de but des Blues. Ce dernier n’a encaissé qu’un seul but en Ligue des Champions cette saison et compte bien garder sa cage inviolée pour la 3ème fois cette saison, lui qui avait réalisé 9 clean sheets en LDC la saison passée.

