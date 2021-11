L’AS Saint-Etienne va signer un accord de partenariat avec les Espoirs de Guédiawaye, agrandissant le contingent des équipes françaises liées à des clubs sénégalais.

Avant même cet accord entre les deux parties, les Espoirs de Guédiawaye avaient transféré en janvier dernier le gardien de but international (U20) Boubacar Fall chez les Stéphanois, pour un contrat de trois ans. En attendant l’officialisation de ce partenariat le 12 novembre prochain, le club stéphanois a travaillé pendant plusieurs années avec l’ASC Yeggo de la Sicap, avant qu’une crise n’éclate entre les deux partenaires.

Par ce canal, plusieurs joueurs sénégalais avaient rejoint le club français. Les internationaux Alassane Ndour et Frédéric Mendy, ainsi que l’international français Mouhamadou Dabo, pour ne citer que les plus connus, en font partie. Pour cette même année 2021, le club de Pau FC (Ligue 2 française) s’est lié avec Demba Diop FC de Mbour, selon des médias sénégalais.

Si ces deux partenariats sont récents, celui entre Génération Foot et le FC Metz est certainement l’un des plus connus et a permis l’éclosion de plusieurs internationaux. Dans l’actuel groupe de performance des Lions du Sénégal, on peut citer Sadio Mané (Liverpool), leader technique de la Tanière mais aussi Ismaila Sarr (Watford, Angleterre), Habib Diallo (RC Strasbourg, France) et Pape Matar Sarr. Ils ont été transférés en Europe grâce à ce partenariat.

