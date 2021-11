Gervinho est contraint de déclarer forfait pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations au Cameroun à cause d’une blessure au genou contractée ce vendredi 29 octobre lors du match entre son club turc de Trabzonspor et Rizespor (2-1).

Coup dur pour les Éléphants. Dans le groupe E, en compagnie de l’Algérie, du Sierra Leone et de la Guinée équatoriale, la Cote d’Ivoire va jouer à la ^prochaine Coupe d’Afrique des Nations sans Gervinho.

L’attaquant ivoirien est touché aux ligaments croisés du genou et sera absent entre cinq et six mois selon son entraîneur à Trabzonspor Abdullah Avci. L’ailier ivoirien s’est blessé au genou en essayant d’empêcher le ballon de sortir des limites du terrain à la 14e minute du match face à Rizespor (2-1).

L’ancien Gunner est assuré de manquer la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun (9 janvier – 6 février 2022). C’est donc une arme offensive en moins pour Patrice Beaumelle, sélectionneur de la Côte d’Ivoire, qui dispose néanmoins d’un large réservoir offensif pour le remplacer Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, Jérémie Boga, Max-Alain Gradel entre autres.

wiwsport.com