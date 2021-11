Youssou Ndoye et l’Orléans Loiret Basket se déplaçaient à Lyon-Villeurbanne ce dimanche à l’occasion de la 6e journée de Betclic Elite, et se sont inclinés lourdement 99-74.

Une défaite qui enfonce un peu plus les Orléanais, et ce, malgré la bonne performance du capitaine des lions. Youssou Ndoye a terminé meilleur scoreur de son équipe avec 22 points, 9 rebonds, 1 passe et 2 contres.

Mais c’était insuffisant face à Chris Johns (27 points) et sa bande qui ont dominé toute la rencontre. Orléans Loiret Basket reste à la 17e place au classement général de Betclic Elite.

Basket Senegal