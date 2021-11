Le Sénégal a disputé et remporté le premier match du tournoi intercontinental de Beach Soccer qui se déroule à Dubaï. Une bonne entrée en matière selon le coach Ngalla Sylla joint par wiwsport.com

Les Lions sont venus à bout d’une équipe portugaise qu’il avait battu récemment en coupe du monde de cette discipline (5-3). Autrefois, bête noire du Sénégal, le Portugal a été battu deux fois par les Lions cette année. Une progression, une satisfaction!

« Ce n’était pas évident de gagner le Portugal deux fois de suite même si c’est deux compétitions différentes. C’est une grande équipe et elle est toujours difficile à jouer. Surtout le battre en début de tournoi. Le Portugal reste le Portugal! » explique le sélectionneur des Lions que la rédaction de wiwsport a joint à la fin du match.

Face au Portugal, le Sénégal faisait son baptême du feu dans cette compétition qui en est à sa 10e édition. Le champion d’Afrique n’a pas tremblé malgré le but encaissé très tôt. « Même si on a eu l’ascendance psychologique face à l’adversaire qu’on a battu récemment, les joueurs étaient un peu crispés. C’était un match qu’on a abordé au début difficilement, on a encaissé très tôt. On a parlé avec les joueurs sur le plan mental, les faire revenir sur le match et faire des retouches sur le plan tactique. On l’a fait on l’a réussi, on félicite les joueurs, le staff et la FSF. »

wiwsport.com