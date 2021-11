Pour son deuxième match dans le tournoi intercontinental de Beach Soccer, le Sénégal va s’affronter à l’Espagne ce mercredi à 12h. Les Lions comptent décrocher une seconde victoire d’affilée et garder la première place du groupe A.

Le Sénégal et l’Espagne ont fait fortune diverse lors de la première journée de cette compétition. Si les Lions ont battu le Portugal (7-4), leur prochain adversaire s’est incliné devant le pays hôte (4-6). N’empêche, il sera pris au sérieux déclara Ngalla Sylla au micro de wiwsport. « C’est une grande nation. On l’a vu jouer en coupe du monde. Et on l’a supervisé après le match face au Portugal. Il y’a des changements dans l’équipe avec beaucoup de nouveaux mais un match reste un match. »

Le sélectionneur des Lions d’ajouter que le l’objectif est de faire mieux que la performance en Russie. « A la fin de la coupe du monde, on faisait partie des quatre grands. L’objectif est clair, il faut essayer d’être dans le carré d’as et forcément donc il faut se qualifier parce qu’il y’a deux poules de 4 équipes. »

Ce que le Sénégal veut à la fin de cette compétition qui regroupe huit nations est de monter sur le podium. « Une fois qualifié, il faut monter sur le podium. On veut aller le plus loin par rapport à la coupe du monde, c’est à dire au moins être troisième dans cette compétition. Nous travaillons sur cela. On fera le maximum possible pour l’atteindre. »

