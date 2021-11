Une nouvelle fois tenu en échec. Sochaux n’a pu ramener qu’un point (0-0) de la pelouse de la lanterne rouge, Nancy de Saliou Ciss, samedi soir lors de la 14e journée de Ligue 2.

Le coach des Lionceaux, Omar Daf, est revenu sur cette déconvenue offensive en conférence de presse.

« On a fait courir cette équipe de Nancy et je pense que la première mi-temps, on a eu les situations, notamment avec Teixeira (Do Couto) pour pouvoir prendre l’avantage. Malheureusement, on a pas su saisir les opportunités. Si je résume : on a manqué de folie sur les 25 derniers mètres pour pouvoir valider cette domination. En seconde période, les débats se sont équilibrés. Nancy a été dangereux sur 2-3 situations donc le match nul est logique. Je sentais qu’on manquait de tonus, on manquait de peps. J’ai voulu redynamiser tout ça en mettant Virginius et Ambri sur les côtés. On a voulu passer avec Aldo (Kalulu) et Kitala en 4-4-2 mais Aldo avait énormément donné. Je ne suis pas satisfait non plus des entrants, parce que c’est à cette période là qu’on a baissé de régime. J’attends beaucoup plus des remplaçants pour nous amener ce petit coup de fouet pour rester dans la rencontre jusqu’à la fin, a fait savoir le technicien sénégalais sur maligue2.

wiwsport.com