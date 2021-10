Le combat entre Zoss et Alioune Seye ficelé par la structure Gaston Mbengue va avoir lieu le 28 novembre prochain à l’arène nationale. Hier sur le plateau de la 2stv, les deux lutteurs ont effectué leur énième face à face.

Pas d’insultes ni de débordements durant leur face-à-face, mais une tension électrique qui ne fait que grandir l’attente autour de ce combat qui mettra aux prises Alioune Seye et Zoss. Ce dernier après des années d’absence est très attendu par les amateurs de lutte qui l’attendent impatiemment.

Après le duel Alioune Seye et Zoss, Forza vs Pakala, Satang vs Weuz Jambar, ont également effectué leur face-à-face d’avant combat dans les locaux de la 2stv.

wiwsport.com