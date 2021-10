Ngalla Sylla et sa troupe composée de 12 joueurs et quelques membres du Staff sont présentement à Dubaï pour les besoins du tournoi intercontinental prévu du 2 au 6 novembre. Le sélectionneur de l’équipe nationale de Beach Soccer dans un entretien avec nos confrères du quotidien Stades a fait le point sur le groupe.

Ngalla Sylla fait le point de la préparation de son équipe dans un entretien accordé au quotidien sportif « Stades » à quelques jours du démarrage du tournoi Intercontinental de Dubaï. Selon lui, la préparation du tournoi international de Dubaï s’est faite en deux formats.

« On a fait 3 stages en régime externat et ensuite une semaine en régime internat. Ça s’est très bien passé. Au début, on avait un groupe de 20 joueurs qu’il fallait forcément réduire à 12. En préparation externe, on a bien travaillé sur le plan physique et technico-tactique. Mais on a beaucoup insisté sur le plan tactique, notamment le travail sur les balles arrêtées lors du regroupement interne. Le groupe se porte bien et la base est toujours là. Pour moi, on a fait une bonne préparation et j’espère que les gosses vont représenter dignement le continent africain », a expliqué Ngalla Sylla qui disputera son premier match dans ce tournoi intercontinental contre le Portugal, mardi 2 novembre, à 12 heures.

Le champion d’Afrique en titre est revenu sur les raisons de l’absence de Babacar Fall. « J’ai publié une liste de 12 joueurs. Babacar Fall n’y figure pas. Je pense que c’est dû à ses performances. Vous savez, lors des dernières échéances, notamment la Coupe du monde, il souffrait des adducteurs. Malgré tout, il était présent en Russie. Aujourd’hui, on a jugé nécessaire de le laisser se reposer pour qu’il puisse continuer son traitement et retrouver son meilleur niveau », a-t-il dit.

Sur la convocation de Jean Ninou Diatta, le coach soutient que le défenseur a été gracié par la Fédération sénégalaise de football (FSF) et qu’il existe une grande différence entre le fait de gracier un joueur et le convoquer. « Nous sommes d’accord sur cette grâce et on l’a réintégré dans le groupe », a fait savoir Ngalla Sylla.