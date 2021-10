Les Sixers de Philadelphie ont enchainé cette nuit leur deuxième victoire consécutive et en compte 4 désormais depuis le début de la saison régulière. Tandis que les Hawks d’Atlanta restent sur deux matchs d’affilée sans gagner. Georges Niang et ses coéquipiers se sont imposés devant Gorgui Sy Dieng et les siens cette nuit.

Pour cette 6e journée de la saison régulière, deux Sénégalais se sont affrontés sur le parquet de Wells Fargo Center. Tous les deux joueurs ont réussi une bonne prestation pour mener leurs équipes vers la victoire.

Les 76ers de Philadelphie ont dominé toute la partie remportant tous les quarts temps (28-15; 32-31; 29-23; 33-25). Alors que deux joueurs n’nt pas réussi à scorer, 6 ont marqué à deux points. Le meilleur scoreur est l’ailier fort américain Tobia Harris qui a réussi un double double (22 points et 11 rebonds).

Georges Niang a disputé 18 minutes pour 5 points, 2 passes décisives et 3 rebonds. En face, Gorgui Sy Dieng qui a eu plus de temps de jeu 20 minutes était présent sous la raquette avec 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 points.

Notons que sur le classement de la conférence Est, les Sixers sont à la 6e place et les Hawks à la 9e place.

