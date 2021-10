Leader de invaincu de Serie A après 10 journées, le Napoli continue d’impressionner grâce à des performances collectives remarquables, mais aussi celles de son défenseur sénégalais.

Malgré un début de campagne d’Europa League peu maitrisé avec quatre points en quatre journées, les hommes de Luciano Spalletti réalisent un très bon début de saison en étant leader du Championnat de Première Division d’Italie à égalité de points avec l’AC Milan, qu’ils devancent à différence de buts. Emmené par un groupe très solide mais surtout une défense infranchissable, Naples au passage la Juventus de Turin.

Avec un jeu porté vers l’avant et un bloc équipe très solide, Milan est l’un des grands favoris pour remporter le championnat. Malgré la blessure du Suédois et quelques matchs moins maitrisés sur la fin, cette équipe a du caractère et sait revenir dans le match. En 2021, l’AC Milan affrontera Benevento puis la Juventus pour un choc au sommet et sera opposé à Belgrade en 1/16ème de finale de Ligue Europa.

Kalidou Koulibaly en taille patron

C’est sans doute son meilleur début de saison depuis son arrivée en Italie en 2014. Deuxième capitaine de son équipe, Kalidou Koulibaly affiche des statistiques intéressantes pour sa huitième saison au Napoli. Le défenseur international sénégalais de 30 ans est l’unique joueur dans le groupe de Spalletti à avoir joué jusque-là toutes les minutes possibles de la saison (Serie A et Europa League).

En dix matchs de Championnat, l’ancien de Genk est le huitième joueur à avoir réalisé le plus de précisions de passes et sa défense est celle ayant encaissé le moins de buts (3). De plus, Kalidou Koulibaly a déjà marqué deux buts et délivré une passe décisives en Championnat. De belles statistiques qui démontrent l’importance du Sénégalais dans l’effectif du Napoli.

