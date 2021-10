Manchester City accueille Crystal Palace à l’occasion de cette 10ème journée de Premier League. A 5 points du premier relégable, Burnley, Crystal Palace aura une équation difficile à résoudre comme l’a souligné son coach Vieira qui compte relever le défi. » C’est un très bon défi. Il n’y a aucun doute sur la force de l’équipe de Manchester City. Ce sera un défi pour nous, un défi pour toute autre équipe qui jouera là-bas », dit-il.

Pour contrecarrer les plans de son homologue Pep Guardiola. Patrick Vieira a fait confiance à l’international sénégalais Cheikhou Kouyaté dans l’entrejeu de son équipe de cet après-midi. Ce dernier n’avait pas disputé la dernière rencontre en championnat contre Newcastle quand son équipe faisait match nul sur le score de 1 but partout.

COME ON YOU PALACE#CPFC | #MCICRY

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 30, 2021