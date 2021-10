Moustapha Name et le Paris FC s’imposent à Dijon sur le court score d’un but à zéro.

En déplacement au Dijon FCO pour le compte de la 14ème journée de Ligue 2 BKT, Paris FC renoue enfin avec la victoire. Une opération réussie par Moustapha Name et ses coéquipiers sur la toute petite marge d’un but. But marqué contre son camp par Lucas, le milieu défensif de Dijon, sur un corner bien négocié par Julien Lopez.

3 points aujourd’hui pour Paris FC, qui conserve la 6ème place du classement (21 points), lui qui restait sur une série de 4 matchs de championnat sans une seule victoire. La formation du milieu sénégalais est désormais à 8 points de Toulouse, actuel leader de la Ligue 2 BKT, et à 4 points du podium dont Ajaccio ferme la marche avec ses 25 points.

