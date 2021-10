En panne de succès, Villarreal de Boulaye Dia se déplace samedi (16h30 GMT) sur la pelouse de Valence avec un objectif clair : gagner et reprendre sa marche vers l’avant.

Après des premiers matchs pas trop fringants, et quatre matchs nuls sur les quatre premières journées, le Sous-Marin Jaune traverse un moment de creux en Championnat. Fragilisé par beaucoup d’absences et de blessures, les hommes d’Unai Emery ont buté sur Cádiz lors de la dernière journée après avoir été battus à domicile par Osasuna et à San Mamés par l’Athletic Bilbao.

Pour Boulaye Dia et ses partenaires, il faut désormais réagir, et ce samedi, au Stade Mestalla, dans le cadre de la 12e journée du Championnat d’Espagne face à une équipe de Valence pas beaucoup plus fringant, et qui n’a plus gagné en Championnat depuis maintenant sept journées. Dans ce duel de convalescents, les hommes d’Unai Emery n’auront que le goût du succès comme objectif.

Boulaye Dia d’attaque

Excellent en milieu de semaine face Cádiz (3-3) et auteur d’un but et d’une passe décisive en ayant effectué son entrée eu jeu dans le dernier quart d’heure, l’attaquant sénégalais devrait retrouver une place de titulaire contre Valence. L’ancien joueur du Stade de Reims, qui a raté quatre des cinq dernières sorties de son équipe, n’a plus été aligné d’entrée depuis le 19 septembre contre Mallorca.

