Des arbitres sénégalais ont été désignés pour les matchs Malawi-Cameroun et Ghana-Afrique du Sud prévus dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

En ballottage défavorable dans sa poule de qualification où elle compte un point de retard sur la Côte d’Ivoire (10 points), l’équipe du Cameroun doit gagner ses deux derniers matchs pour se qualifier aux barrages prévus en mars prochain. Pour cela, les Lions Indomptables doivent commencer par une première victoire lors de leur match contre les Flames du Malawi. Ce match programmé à l’Orlando stadium sera sifflé par Issa Sy comme arbitre central.

Ce dernier qui a officié lors de la finale de la Coupe du Sénégal 2021 gagnée par le Casa-Sports aux dépens de Diambars (1-0), sera assisté de Nouha Bangoura et d’Amadou Ngom. Le 4-ème arbitre de ce match prévu le 13 novembre, est Alioune Sow Sandigui. L’arbitre central Maguette Ndiaye et ses assistants El Hadj Malick Samba et Djibril Camara ont été eux désignés pour l’une des rencontres phares de la 6-ème journée devant opposer le Ghana à l’Afrique du Sud.

Après 4 journées, les Bafana-Bafana sont leaders de leur groupe avec 10 points (+4), devant les Black Stars (9 points +3). Les deux autres équipes du groupe, l’Ethiopie (3 points) et le Zimbabwe (1 point), vont jouer les arbitres. Mais avant de se rencontrer, les sélections du Ghana et de l’Afrique du Sud devront faire le plein de points respectivement contre l’Ethiopie et le Zimbabwe.

Pour aborder ces éliminatoires, l’équipe sud-africaine, éliminée de la CAN 2021, est allée chercher le technicien belge Hugo Broos qui avait conduit le Cameroun au sacre en 2017. Le Ghana a, quant à lui, renvoyé son ancien attaquant Charles Akonnor, pour remettre en selle son ancien sélectionneur Milovan Rajevac, qui a gagné ses deux premiers matchs contre le Zimbabwe 3-1 et 1-0. Le match Ghana-Afrique du Sud aura lieu le 14 novembre.

APS