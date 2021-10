Une semaine après sa victoire mémorable sur la pelouse d’Everton (5-2), Watford a l’opportunité de confirmer à domicile, ce samedi (14h00 GMT), lors de la visite de Southampton. Quatorzième du classement avec 10 points, les Hornets devance de trois unités les Saints, classés 16e.

A cette occasion, Ismaila Sarr est aligné d’entrée par son entraîneur italien Claudio Ranieri. Contre Everton, l’ailier sénégalais avait été remplacé pour la première fois de la saison. Il a marqué quatre buts en titularisations de Championnat et va retrouver une équipe qui l’a déjà souri en Premier League.

📋 Happy with how we're shaping up this afternoon, Hornets?#WATSOU pic.twitter.com/yFKuTFgiGn

— Watford Football Club (@WatfordFC) October 30, 2021