Le plus souvent, leurs performances en clubs a une forte influence sur leurs convocations en équipe nationale. C’est le dernier week-end avant la publication de la liste de Cissé, la semaine prochaine. En France, le choc PSG v Lille va ouvrir la 12e journée de la Ligue 1, ce vendredi soir. Ligue 1

La 12e journée va s’ouvrir ce vendredi soir avec le leader au classement, le PSG, qui reçoit Lille à 19h. Les coéquipiers de Gana Gueye et Abdou Diallo qui reviennent d’un triste match nul face à l’OM seront privés de Kylian Mbappé absent. En face, le champion de France a fait deux matchs nuls durant ces deux dernières sorties face à Lille et Séville.

La journée se poursuit samedi avec le duel des mal classés. Le FC Metz est dans le dur et Ibrahima Niane a tiré la sonnette d’alarme. Avant dernier au classement, les hommes d’Antonetti ne comptent qu’une seule victoire depuis le début de la saison. Les messins avec tous les Sénégalais (Pape Matar Sarr, Opa Nguette, Cheikh Sabaly, Lamine Gueye et Pape Ndiaga Yade) aptes à jouer reçoivent Saint Etienne, lanterne rouge, toujours à la quête de la première victoire de la saison, à 15h.

Le reste du programme mettra aux prises dimanche Rennes d’Alfred Gomis qui se déplace à Troyes. La rencontre est prévue à 14h. Les Bretons qui occupent la 5e place sont sur une belle lancée. Leur dernière défaite remonte au 19 septembre face à l’OM. Depuis Rennes compte 5 victoires et un match nul.

A la même heure, la dernière victime de Rennes, le week-end passé, va essayer de renouer avec le succès. A la 12e place Strasbourg de Habib Diallo reçoit Lorient qui le devance seulement d’un point. L’attaquant des Lions comptent 4 buts cette saison.

Les monégasques voudront certainement enchainer une seconde victoire en ligue 1. Ce dimanche à 16h, Brest se déplace sur la pelouse de Monaco. Blessé à la cheville, l’on ne sait pas encore si Krepin Diatta sera de retour dans l’effectif pour permettre à son équipe de décrocher les 3 points et se rapprocher du top 5.

Le week-end des Lions en France sera bouclé par l’affiche Clermont v Marseille à 19h45. 4e au classement avec 19 points, les phocéens doivent se retrousser les manches car ils sont à 9 points d’écart de leurs rivaux, les Parisiens. Bamba Dieng est resté 7 matchs (dont 5 titularisations) en Ligue 1 sans marquer de but.

Ligue 2

Au total, cinq affiches où nous pourrions assister à des matchs des Lions, évoluant dans la deuxième division française. La 14e journée démarre demain et les matchs recensés démarrent tous à la même heure.

Ce samedi à 17H, USL Dunkerque reçoit Le Havre Athletic Club de Pape Ibnou Ba. L’attaquant comte 2 buts en 12 matchs disputés. Les Havrais n’ont perdu qu’un seul match depuis le début de la saison et occupent la 4e place. Dunkerque est à la 17e place.

Nîmes Olympique de Moussa Koné retenu dans le groupe des 18 joueurs va s’affronter à Niort. Les Crocos qui n’ont plus gagné depuis le 21 septembre évitent la zone de relégation. Ils vont devoir être solide à domicile pour ne pas perdre devant le 7e au classement. Buteur lors de la dernière sortie, l’attaquant formé à DSC compte 4 buts.

Moustapha Name et Paris FC vont se déplacer à Dijon. Le milieu de terrain est incontournable dans le 11 de son club où il compte 11 titularisations en autant de matchs disputés. Buteur lors de son premier match de la saison, il avait délivré une passe décisive le week-end passé. Paris FC est à la 6e place et Dijon à la 13e place.

Duel de Lions au stade Marcel Picot. Avec Nancy Lorraine, Saliou Ciss accueille ses compatriotes de Sochaux. Joseph Lopy, Ousseynou Thioune, Abdallah Ndour, Rassoul Ndiaye dirigée par le coach Omar Daff. Une forte colonie sénégalaise qui est deuxième au classement et voudra talonner Toulouse qui est à un point d’écart et reçoit Guingamp (9e) demain. Les Sochaliens se déplacent chez la lanterne rouge.

wiwsport.com