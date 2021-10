La Fédération sénégalaise de volley-ball reprend son championnat national les 13-14 novembre à Thiès, avec les Play-offs hommes et dames.

Suspendu à cause du tournoi de volley-ball de Thiès, le Championnat va reprendre service au mois de novembre, avec les play-offs. Les matchs débutent les 13 et 14 novembre à Thiès, avec la poule A chez les hommes et chez les dames. La poule B prendra le relais les 20-21 novembre à Thiès.

Les demi-finales hommes et dames se joueront le 27 novembre à Dakar. Idem pour les finales hommes et dames qui se disputeront le 28 novembre à Dakar.

Lors de ces play-offs, qui se disputeront à Thiés et à Dakar, les équipes prendront en charge l’hébergement et la restauration. Dans une perspective de contribuer à la prise en charge des équipes, la Fédération allouera des enveloppes de 50.000 FCFA à chaque équipe.

Avec Stades