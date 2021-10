En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le PSG accueille Lille, ce vendredi soir (19h00 GMT). Idrissa Gueye va retrouver une place de titulaire pour cette rencontre.

Après deux rencontres de Championnat débutées sur le banc, le milieu de terrain international sénégalais est de retour dans le onze pour la réception de Lille, son ancienne équipe, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Auteur de trois buts cette saison en Championnat, Idrissa Gueye est associé à Danilo Pereira et Georginio Wijnaldum.

Barré par la concurrence depuis l’arrivée de Nuno Mendes, Abdou Diallo va enchainer un troisième match en tant que remplaçant. Pour affronter Lille, l’international sénégalais et le Portugais ont été préférés à Juan Bernat, qui revient petit à petit d’une longue blessure et qui sera titulaire pour la première fois depuis plus d’un an.

Leader avec sept points d’avance sur son dauphin Lens, le Paris Saint-Germain espère se rattraper face au Champion en titre Lille (10e), après avoir été tenu en échec par l’Olympique de Marseille (0-0) lors de son dernier match de Championnat.

