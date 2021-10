Soulagé, le président de la Fédération sénégalaise de Jeu de Dames (FSJD), Adama Guèye, informe que le ministère des Sports a finalement réglé le problème des titres de voyage.

C’aurait été une catastrophe, si le Sénégal venait de déclarer forfait pour le Championnat d’Afrique par équipes, prévu du 2 au 10 novembre au Cameroun. L’incertitude s’est dissipée sur la participation du Sénégal. Le président de la FSJD annonce que le ministre des sports, Matar Ba, a réglé, hier jeudi, la question des titres de voyage pour la délégation sénégalaise.

« On peut dire que le problème est réglé à 50 %, puisqu’on a finalement obtenu les titres de voyage et les visas. Il reste maintenant la prise en charge du délégué fédéral, Médoune Dème et du coach Abdoulaye Der. Les joueurs, eux, seront totalement pris en charge par les organisateurs du Championnat », a expliqué le président Adama Guèye.

Ces damistes sélectionnés sont actuellement en préparation, en attendant de se rendre au Cameroun, mardi convoqués à 14h00 à l’aéroport AIBD, leur vol doit décoller à 16h00.

Avec Stades