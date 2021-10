La Ligue de Dakar de Natation et de Sauvetage organise ce week-end ses Championnats individuels. Ces Championnats, qui auront lieu à la piscine olympique nationale sont ouverts à toutes les catégories.

Ces Championnats se dérouleront en 5 demi-journées à la piscine olympique nationale. Ils démarrent le vendredi 29 octobre dans l’après-midi 17h00 et se poursuivent le samedi 30 octobre dans la matinée 10h30 et dans l’après-midi 16h30. Ils seront bouclés par deux épreuves le dimanche 31 octobre dans la matinée 10h30 et dans l’après-midi 16h30.

Selon le communiqué de la Ligue de Dakar de natation et de sauvetage, tout nageur faisant l’objet d’un forfait non déclaré sera disqualifié pour les épreuves qui suivent dans le même session (demi-journée). Pour ceux qui est du classement, les épreuves seront nagées en finale directe et le classement se fera au temps.

Avec Stades