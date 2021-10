Pour la première fois dans son riche palmarès, le Sénégal va participer au Tecnotree Intercontinental Beach Soccer Cup 2021. La compétition va se dérouler à Dubaï (Emirats Arabes Unis) . Mise au point sur les informations de ce tournoi.

Dans trois jours va s’ouvrir à Dubaï, la 10e édition du tournoi intercontinental de Beach Soccer qui aura lieu du 2 au 6 novembre prochain. Cette compétition fait partie des plus prestigieuses du calendrier du Beach soccer et se déroule dans à Dubaï depuis sa création. Elle est organisée conjointement par Beach Soccer Worldwide et le Dubaï Sports Council et regroupe les 8 meilleures équipes au monde.

Les matchs se joueront sur le KITE Beach qui se trouve à Jumeirah plus connu sous le nom de Beverly Hills de Dubaï. Les huit équipes sont réparties en 2 groupes de 4 équipes. Les deux groupes disputeront trois jours de matchs à la ronde, suivis des demi-finales puis de la finale le samedi 6 novembre.

La poule A est composée du pays hôte, les Emirats Arabes Unis, le Portugal, l’Espagne et le Sénégal. Et la poule B, de la Russie, l’Iran, le Japon et le Paraguay. Notons que l’Iran est le champion en titre de cette compétition, trophée qu’il détient depuis 2018.

wiwsport.com