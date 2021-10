Classé 2e en Premier League avec 21 points au compteur, Liverpool de Sadio Mané accueille ce samedi Brighton and Hove Albion, à Anfield, à 14h, pour le compte de la 10e journée. Vainqueurs dimanche dernier, du duel des champions contre Manchester United à Old Trafford (5-0) avec des buts de Naby Keita et Diogo Jota et un triplé de Mohamed Salah, les joueurs de Kloop vont chercher une nouvelle victoire face à Brighton, 5e et éliminé mercredi en EFL Cup par Leicester. L’attaquant des Lions qui avait débuté leur dernière rencontre contre les Reds Devils sur le banc de touche devra vraisemblablement reprendre sa place dans le onze du club de la Mersey.