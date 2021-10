Barré par une très rude concurrence, Ibrahima Mbaye n’a pas encore disputé la moindre minute dans le Championnat de Première Division d’Italie avec Bologne cette saison. Après une saison 2020-2021 durant laquelle il n’a joué que neuf rencontres (toutes compétitions confondues pour) pour un but, le latéral droit international sénégalais n’a pas semblé convaincre son entraîneur durant la pré-saison.

En effet, depuis l’entame de l’exercice 2021-2022, Siniša Mihajlović ne l’a aligné qu’à une seule reprise pour 52 minutes en tout. C’était le 16 août dernier, lors de la défaite (4-5) au premier tour de Coupe d’Italie contre le Ternana Calcio. Depuis Depuis, le joueur de 26 ans a été laissé sur le banc lors des neuf premières journées de Serie A, avant son absence sur la feuille de match contre l’AC Milan, le week-end dernier.

Finalement, ce vendredi, dans le cadre de la 11e journée, l’ancien joueur de l’Etoile Lusitana va disputer ses toutes premières minutes de la saison en Serie A. Ibrahima Mbaye, sous contrat avec Bologne jusqu’en juin 2023, est, en effet, titulaire pour le déplacement de Bologne sur la pelouse du Napoli de Kalidou Koulibaly. Une bonne nouvelle le Sénégalais, qui a été appelé par Aliou Cissé lors du dernier rassemblement des Lions.

