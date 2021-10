Arrivé au championnat de France de football national 1 avec le Red Star, pour retrouver une seconde jeunesse, l’international sénégalais Cheikh Ndoye raconte la petite colonie sénégalaise de Red Star.

« C’est vrai que là on a une vraie colonie sénégalaise. J’avoue qu’elle se comporte bien, on le vit bien, on rigole ensemble, on travaille ensemble. Notre force, c’est quand on parle wolof sur le terrain, les adversaires ne comprennent pas la stratégie qu’on veut développer. Même dans les vestiaires, on parle wolof entre nous pour s’aider.

On le fait pas exprès, mais ça vient naturellement. C’est souvent quand on a envie de se parler pour mieux aider l’équipe. Même si on parle français il arrive de glisser un mot en wolof sans faire exprès.

Pape Maïssa, c’est un finisseur, il est calme dans son coin, mais sur le terrain, il a du caractère, il explose et marque des buts. Mayoro c’est lui qui met de l’ambiance, bon également sur le terrain », nous dit le capitaine des Red Star.

Avec l’Observateur