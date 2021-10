Auteur d’un doublé dimanche passé, Lys Mousset se remet sur le chemin des filets lors de cette saison 2021-2022 où il compte déjà 3 buts en 4 matchs. L’attaquant de 25 ans qui est né à Montivilliers (France) veut disputer la prochaine coupe d’Afrique des nations dans les rangs du sélectionneur Aliou Cissé.

Dans une interview avec le quotidien Record, il s’est confié. Lys Mousset souhaite rejoindre la tanière des Lions et disputer la CAN Cameroun 2021 qui aura lieu du 9 janvier au 6 février prochain. « Mon objectif, c’est déjà de retrouver le chemin des filets et je l’ai assez bien retrouvé. Et puis, de retrouver mes sensations, essayer de tout faire pour aller en équipe nationale. Mais, après, je sais que c’est difficile, car il y’a beaucoup de joueurs de qualité. Donc, maintenant, il faut marquer et montrer aux gens que je suis capable de venir défendre les couleurs du pays » a déclaré l’ancien Havrais.

Pour le moment, il n’y a pas de contact entre le joueur et le sélectionneur confesse t’il. « Je ne suis pas en contact avec le sélectionneur. Mais je sais que si je joue bien, et que tout se passe bien, je sais qu’on va reprendre contact. Tout dépendra de mes performances. Le coach a toujours été clair avec tout le monde. Ceux qui jouent régulièrement en club seront privilégiés. »

Attaquant moderne, Lys Mousset souhaite rejoindre une équipe nationale déjà fourni à ce poste. « J’ai envie de jouer la CAN 2022. Ca fait partie de mes objectifs. Mais, comme je l’ai dit tout à l’heure, il y’a beaucoup de bons joueurs au Sénégal. Il y’a surtout cette nouvelle génération là qui tourne très bien. Maintenant, il faut montrer que tu peux avoir ta place. Les dés sont toujours jouables. »

Freiné par une blessure cette saison, il ne compte que 4 matchs disputés sur 14 possibles, et seulement 153 minutes jouées. « Au début, j’avais bien commencé la présaison. Après, j’ai eu une blessure lors du premier match de la saison. Donc, ca ‘a retardé un peu dans mon début de saison Ensuite, je suis bien revenu, et je peux dire que tout se passe bien pour moi. »

