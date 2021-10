Absent pour blessure lors des deux dernières journées, Ibrahima Niane a effectué son retour et fera son entrée dans le groupe du FC Metz pour la réception de Saint-Etienne samedi en Ligue 1.

Le jeune attaquant sénégalais de 22 ans peine à remettre en marche son compteur de buts, resté à un (marqué sur penalty) depuis le début de la saison. Après avoir été brillant en tout début de saison dernière, l’ancien joueur de l’Académie Génération Foot a du mal à retrouver la forme en raison d’une rupture des ligaments qu’il a contractée en octobre 2020.

En neuf matchs au cours du Championnat, Ibrahima Niane n’a toujours pas retrouvé le chemin des filets dans le jeu. L’unique but marqué par le joueur cette saison est sur penalty face à Clermont. Il a notamment raté les deux dernières journées de Ligue 1 contre le Stade Rennais et Lens après avoir été touché face au SCO Angers. De retour, Niane aimerait bien débloquer son compteur dans le jeu.

« Aujourd’hui, je suis bien, je me sens bien. Après ma blessure, c’était compliqué au début. J’ai beaucoup travaillé pour revenir à mon meilleur niveau et je continue encore pour revenir au niveau que j’avais en début de saison dernière. Cette année, il est vrai que je ne marque pas beaucoup de buts, pour le moment, ça ne marche pas comme il le faut pour tout le monde cette saison. Tout ce que je souhaite, c’est de réussir à débloquer mon compteur dans le jeu et je travaille pour ça », a t-il indiqué en conférence de presse jeudi.

Des buts, c’est tout ce dont a besoin le FC Metz besoin. Surprenants 10e de Ligue 1 la saison dernière, les joueurs de Frédéric Antonetti peinent beaucoup à confirmer en ce début d’exercice. A l’instar d’Ibrahima Niane, plusieurs joueurs peinent à démontrer de leur meilleur niveau. En résulte le mauvais début de saison du Club à la Croix de Lorraine. Après 11 journées, le FC Metz végète à l’avant-dernière place du Championnat avec une seule victoire. Niane et ses partenaires sont d’ailleurs conscients de la situation et s’attendent à un déclic.

« On a l’équipe pour s’en sortir mais il faut qu’on se réveille. On est conscient qu’on doit faire beaucoup plus. Je suis conscient qu’on va s’en sortir et qu’on réussira à faire la meilleure saison possible. Le match de la peur (samedi face à Saint-Etienne, dernier de Ligue 1, NDLR) ? Non, je ne pense pas. Oui, nous sommes en retard, mais nous ne sommes qu’à la douzième journée. Pour ce match, il faut essayer d’avoir un résultat positif pour lancer notre saison », a poursuivi l’attaquant sénégalais.

