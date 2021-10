L’absence d’Edouard Mendy sur la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or France Football fait toujours parler. L’ancien gardien des Lions Indomptables, Joseph-Antoine Bell a été interpellé sur ce sujet d’actualité. Selon lui il est difficile de mettre en concurrence les joueurs de champ et le gardien de but.

« Vous savez comparer un gardien de but aux autres joueurs sans avoir posé quels sont les critères… Evidemment le gardien de but ne ressemble pas aux autres joueurs. Donc, il est bien difficile, il sera toujours compliqué de pouvoir le mettre sur la même liste que les autres » a déclaré l’ancien champion d’Afrique en 1984 et 1988. Selon lui, il est très difficile de comparer les performances du gardien de but à celui d’un joueur de champ pour un trophée souvent remporté par les attaquants.

Vainqueur de la ligue des champions, meilleur gardien de l’UEFA, Edouard Mendy est aussi en lice pour le trophée Yachine de France Football qui récompense les meilleurs gardiens. Le gardien de 28 ans brille pour ses débuts en Angleterre où il a entamé sa deuxième saison.

Pour Bell, Mendy a progressé. « Edouard Mendy a fait beaucoup de progrès. Notamment dans son jeu au pied. Mais, le fait qu’il ait progressé dans son jeu au pied lui apporte de la sérénité. Vous savez quand vous avez un manque technique, ca vous crée de l’anxiété et ca fait que vous n’êtes pas toujours serein. Aujourd’hui, avec cette amélioration de la balle au pied. Il a plus confiance en lui, il est plus serein. Donc, il apporte plus à son équipe. »

