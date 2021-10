Malgré une entame de match intense, George Ninag et les Sixers ont rapidement perdu pied, et ils quittent New York avec une défaite logique (112-99). Les Knicks ont ainsi mis fin à une série de 15 matchs sans succès face à Philadelphie.

Pas de round d’observation entre les deux équipes qui se rentrent dedans dès le début du match. Tobias Harris est partout, bien accompagné par un Seth Curry qui gène beaucoup par ses déplacements sans ballon. Julius Randle, Kemba Walker et Evan Fournier se font bouger par la défense adverse, et les hommes de Doc Rivers mettent parfaitement leur plan en place (26-23 après douze minutes).

Contrairement aux Knicks, les Sixers n’ont pas pu enchainer les paniers après leur début de match chaud. L’adversaire en profite creuser l’écart et le sort du match semblait déjà se dessiner avant la pause. 62 à 42 à la pause (+20) pour les locaux qui joueient sans frein à la main et amenés par un Kemba Walker au rendez-vous. Pour les Sixers, la réussite n’était pas au rendez-vous et ce n’était pas Embiid, absent et gêné dans ce match, qui va mener la troupe.

Avec 13 points inscrits en 22 minutes de jeu, 3 rebonds et 1 passe décisive, George Niang a fait son match mais était impuissant face à aux Knicks qui sortaient d’une défaite à Orlando. Les Sixers recevront les Pistons pour leur prochaine rencontre et devront reprendre leur lancée en ce début de saison en dents de scie.

wiwsport.com