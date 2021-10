Dans quatre semaines, le 26 novembre, huit des seize équipes africaines engagées dans la quête d’une des cinq places attribuées à l’Afrique pour la Coupe du Monde FIBA 2023 qui est co-organisée par l’Indonésie, le Japon et les Philippines – commenceront leur campagne qualificative.

Le premier tour des Groupes A et C des Éliminatoires Zone Afrique se jouera du 26 au 28 novembre, dans un lieu encore à déterminer. La seconde fenêtre qualificative aura elle lieu en février 2022, avec cette fois les huit autres équipes composant les Groupes B et D.

Here's how the African groups look for #FIBAWC 2023 qualification. If @Afrobasket is any indication, we are in for some incredible games! pic.twitter.com/ScuvFQXAs9 — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) August 31, 2021

Si l’on se fie aux récentes compétitions du basket africain, ces Éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2023 ne seront pas une simple formalité pour les cadors continentaux tels que le Nigeria, la Tunisie, l’Angola, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, des pays qui avaient représenté l’Afrique lors de l’édition 2019 du tournoi mondial, disputée en Chine.

La course aux places qualificatives, qui mettra aux prises 16 équipes, semble plutôt ouverte, et aucune équipe ne devra être sous-estimée.

Lorsque les Éliminatoires Zone Afrique débuteront le 26 novembre, cela fera trois mois que la Tunisie aura défendu avec succès son titre continental au FIBA AfroBasket 2021, à Kigali (Rwanda).

Toutefois, cette phase qualificative sera bien différente du FIBA AfroBasket, puisque les 16 équipes en lice visiteront plusieurs villes africaines au cours des 15 mois (novembre 2021, février 2022, juillet 2022, août 2022 et février 2023) de compétition qui permettront de déterminer les cinq nations qui défendront l’honneur de l’Afrique en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

Le basket africain est entré dans une nouvelle ère, non seulement parce qu’il exporte de plus en plus de ses joueurs dans les meilleures ligues du monde, mais aussi parce que sa popularité ne cesse de croître. Il bénéficie également du nombre grandissant de coachs très compétents.

Pour rappel, ce sera la première fois de son histoire que la Coupe du Monde FIBA, qui regroupe 32 nations, se jouera dans trois pays différents : Indonésie, Japon et Philippines.

