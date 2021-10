Les réactions se poursuivent et n’en finissent pas après la défaite de Bombardier par KO face à Mariusz Pudzianowski. Et cette fois c’est Reug Reug qui se dit prêt à prendre la revanche du B52 contre le polonais.

« Déjà ce qui me fait le plus mal ce sont les critiques au Sénégal après la défaite de Bombardier. Les sénégalais doivent savoir qu’il représentait notre pays donc tout le monde doit l’encourager et ne pas le critiquer. Les KO sont fréquents en MMA et ce sont des choses qui arrivent dans les sports de combat », a déclaré dans une interview sur Lutte TV, Reug Reug qui se trouve actuellement en Californie au USA pour préparer son combat contre Gouye Gui prévu le dimanche 2 janvier 2022.

Le lutteur de MMA avec One Championship se dit même prêt à prendre la revanche de Bombardier : « Mariusz Pudzianowski ne me fait pas peur. Tirer des avions ce n’est rien du tout et les sénégalais veulent en faire quelque chose d’incroyable. Si on m’offre un contrat contre Pudzianowski je le prends et je vais le battre »

