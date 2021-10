hier, sur la pelouse de Lat Dior de Thies, l’équipe nationale féminine de football a dicté sa loi sur son homologue du Liberia (6-0). Mama Moussa Cissè, l’entraîneur de la sélection sénégalaise s’est montré satisfait tout en affirmant qu’il aurait souhaité voir un score plus franc.

«Après le match aller, nous avons étudié l’adversaire pour exploiter ses faiblesses, surtout en défense. Pour ce match retour, nous avons dit aux filles de poser le ballon, de trouver des intervalles. Nous avons insisté sur les côtés. Nous avons joué et dominé l’adversaire. On était mieux préparé que le Liberia. Sur le plan physique, elles ont répondu Donc, présent. Sur le plan tactique et technique, on avait les arguments pour gagner même sur un score plus large. On a tout fait aussi pour que les filles ne lâchent pas. Il fallait de la concentration en défense et dans la récupération des efforts. Je ne me focalise pas sur le futur adversaire, mais nous pensons à notre manière de jouer. On va se frotter certes avec des équipes de haut niveau et d’autres calibres, mais si nous continuons à jouer notre jeu, on peut battre n’importe quel adversaire.»

wiwsport.com