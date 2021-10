Maintenant, la mission de la sélection sénégalaise est de décrocher l’unique billet de la zone A ouest Africaine qualificatif à la CAN Féminine édition 2022. Elle fera face à son homologue du Mali au mois de février. Un chemin épineux attend donc les joueuses de Mame Moussa Cissé. Mais le numéro 9 du Sénégal croit dur comme fer à la qualification. « Le travail va continuer. Notre objectif est d’aller au Maroc. Nous avons les moyens de le faire. Personnellement, je ne vais jamais me rassasier quand il s’agit de marquer de buts. J‘ai toujours soif de buts et je ferai de mon mieux pour aider notre équipe. »