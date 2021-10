Le Sénégal affrontera la formation togolaise de football le jeudi 11 novembre en éliminatoires du mondial de 2022. L’heure du match qui se tiendra à Lomé connaît une légère modification avec le coup d’envoi désormais prévu à 19h00 GMT

Les Lions et les Éperviers croiseront le fer le jeudi 11 novembre prochain au stade Kégué de Lomé. Une rencontre comptant pour la 5ème journée du 2e tour des éliminatoires du Mondial de 2022 qui aura lieu au Qatar. Le Sénégal, déjà qualifié pour le prochain et dernier tour, fera face à des Eperviers revanchards (2-0 au match aller) dans ce match où l’heure du coup d’envoi a été décalée par la grande instance du football.

Initialement prévu dans l’après-midi à 16 heures, le match entre le Togo et le Sénégal se jouera finalement à 19 heures GMT. Un changement communiqué par la FIFA aux deux fédérations concernées et motivé par des considérations techniques relatives à la diffusion des rencontres. En effet, les différents pays engagés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 ayant rétrocédé leurs droits TV à la FIFA pour la production et la diffusion de leurs matchs, l’instance faîtière du football mondial se réserve le droit de décider des dates et des horaires des matchs en fonction du planning de diffusion de sa structure FIFA TV.

L’opposition entre ces deux nations de l’Ouest du continent africain qui aura maintenant lieu le jeudi 11 novembre 2021 au stade Kégué de Lomé à 19h00, sera dirigée par des officiels marocains

wiwsport.com