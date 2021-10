L’histoire de l’attaquant égyptien de Liverpool (Angleterre), Mohamed Salah, meilleur buteur africain de la Premier League depuis dimanche dernier, sera enseignée dans les programmes scolaires de son pays, déclarent plusieurs médias.

La biographie, la carrière et la philanthropie de Salah feront leur entrée dans les manuels de langue anglaise des écoles primaires et secondaires, dans toute l’Egypte, selon les mêmes sources. L’attaquant égyptien est devenu, dimanche dernier, le meilleur buteur africain de la Premier League, l’une des ligues de football les plus élevées du monde. Le même jour, il a largement contribué à la victoire de son club contre Manchester United, 5-0, en marquant trois des cinq buts de Liverpool.

Né dans une famille modeste, Salah, en plus de son talent, se fait remarquer par les importantes œuvres de bienfaisance dont il fait bénéficier ses compatriotes. En Egypte, l’attaquant de Liverpool s’emploie à « donner aux jeunes la chance de réussir leur vie« . « Salah est un modèle pour des millions d’Egyptiens qui lui donnent le surnom de faiseur de bonheur« , lit-on dans la presse égyptienne. Mohamed Salah rejoint, dans les programmes scolaires de son pays, d’illustres compatriotes dont le romancier Naguib Mahfouz (1911-2006), l’Egypto-Américain Ahmed Zewail (1946-2016), lauréat du prix Nobel de chimie, et le cardiologue britannique d’origine égyptienne Magdi Yacoub, âgé de 85 ans.

Depuis qu’il a quitté l’Egypte en 2012 pour rejoindre le FC Bâle, en Suisse, il a fait don de plusieurs millions de dollars à ses compatriotes. L’argent a été dépensé pour des œuvres caritatives, notamment dans son village natal, Nagrig, situé dans le delta du Nil, selon la presse égyptienne. Sa fondation a financé une nouvelle école destinée aux filles, un centre de traitement de l’eau et une unité de soins, selon les mêmes sources. Les bénéficiaires de la générosité de l’attaquant des Pharaons d’Egypte sont des veuves, des orphelins, des personnes âgées, des personnes vivant avec un cancer, des écoliers et des réfugiés syriens.

Avec 106 buts marqués en Premier League, Salah dépasse l’Ivoirien Didier Drogba, qui détenait jusque-là le titre de meilleur buteur africain de la Premier League.

APS