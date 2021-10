Leicester City s’est qualifié pour les quarts de finale de la League Cup après un match serré qui s’est décidé à la séance des tirs au but.

Le King Power Stadium accueillait aujourd’hui le club de Brighton à l’occasion de la huitième de finale de la League Cup d’Angleterre. Les Foxes se sont difficilement qualifiés pour l’étape suivante puisque le match est allé jusqu’après les prolongations pour voir la victoire de Leicester aux tirs au but (4-2).

L’international sénégalais, Nampalys Mendy, était de la partie sur ce match qui s’est soldé sur 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. Le milieu des Lions du Sénégal, pour sa première avec les Foxes cette saison, est entré en jeu à la 59ème minute de la rencontre, quand son équipe menait 2-1 sur les buts de Barnes (6ème) et Lookman (45+5′) qui a vite éteint la joie des joueurs de Brighton qui venaient d’égaliser par Adam Webster (45+3′). Nampalys et les siens ont été rejoints au score à la 71ème minute par le milieu de Brighton Enock Mwepu.

Le sénégalais aura disputé 38 minutes de jeu avec un carton jaune qui lui vaut sa note de 6,5.

