20ème au classement FIFA dernièrement publié, le Sénégal est à la tête du continent africain depuis 35 mois. Le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, veut encore grappiller quelques places

Dans son entretien avec le quotidien Record, le président de l’instance dirigeante du football sénégalais a fait le tour des questions liées à l’équipe nationale du Sénégal. Me Augustin Senghor, porteur du « consensus », a appelé à l’union des cœurs pour aller chercher le premier trophée continental du pays de la Téranga. « Quand il s’agit de l’équipe nationale, on doit oublier les sensibilités, les rancœurs pour se mettre ensemble et aller chercher l’objectif », dit celui qui prévoit de mettre les Lions dans les meilleures conditions à Bafoussam .

Content des résultats du coach Aliou Cissé dont le contrat a été renouvelé, Me Augustin Senghor est heureux de voir les Lions occuper la 20ème position mondiale. « Aujourd’hui, l’essentiel est que le football sénégalais reste là ou il est, au sommet, parmi les meilleurs au monde« , dit le président de la FSF qui poursuit en regrettant que « les gens ne réalisent pas qu’être parmi les 20 premiers au monde est déjà quelque chose de grandiose« . Cependant Augustin ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et espère rejoindre le Top 10 mondial. « Notre objectif est d’être parmi les 10 meilleures sélections mondiales« , a-t-il conclu

