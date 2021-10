Le président de Génération Foot, Mady Touré a salué l’environnement professionnel dans lequel baigne son ancien pensionnaire Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) qui lui a permis d’atteindre le très haut niveau et de s’y maintenir.

« J’ai été honoré d’avoir été invité par Sadio Mané qui m’a accueilli chez lui« , a dit le président de Génération Foot, qui s’est félicité de l’environnement que son ancien pensionnaire a créé autour de sa personne. « J’ai trouvé qu’il a embauché un cuisinier et un kiné qui s’occupent de son bien-être« , a témoigné le président de Génération Foot qui a séjourné chez le leader technique des Lions de jeudi à lundi dernier. Le président de Génération Foot a précisé avoir profité de cette visite « pour échanger sur nos projets notamment à l’académie de Déni Birane Ndaw et sur le football sénégalais »

« Sadio Mané est un modèle de professionnel à suivre pour l’ensemble des jeunes footballeurs sénégalais et africains, ils doivent avoir à l’esprit qu’on peut quitter le plus bas pour aller au très haut niveau avec le travail uniquement« , a-t-il par ailleurs ajouté. Mady Touré s’est réjoui de « l’accueil paternel » que Sadio Mané lui a réservé et qui a pris sur lui d’appeler au téléphone les anciens pensionnaires de Génération Foot. « Il ne voudrait certainement pas que j’en parle mais c’est tellement bien que je ne saurais me taire, il les a appelés et leur a assuré toute sa disponibilité de pouvoir leur apporter son expérience », a dit Mady Touré, citant l’attaquant de Liverpool.

Revenant sur son séjour à Liverpool, le président de Génération Foot rappelle que Sadio Mané a mis à sa « disposition un véhicule de son club et une place de choix lors du match contre Manchester United » (battu 0-5) dimanche dernier. Avant d’atterrir à Liverpool, Mady Touré avait déjà rendu visite à Ismaïla Sarr à Watford et devrait continuer son périple en Belgique et au Maroc où évoluent aussi d’anciens pensionnaires de Génération Foot.

APS