Il est entré en jeu à la 70e minute. En 10 minutes sur le terrain, Boulaye Dia a calmé les ardeurs de Cadix qui menait (3-1) avec un but et une passe décisive. Villarreal neutralise son adversaire (3-3) dans les arrêts de jeu. Il inscrit ainsi son premier but de la saison (80′) et évite une défaite à domicile pour son équipe. Voici le résumé du match!

