Le Deportivo Alavés s’est imposé ce mardi face à Elche sur la plus petite des marques. L’unique but de la rencontre est signé Mamadou Loum Ndiaye.

Le milieu défensif ouvre ainsi son compteur dans le club espagnol qu’il a rejoint en juillet passé. Loum Ndiaye s’est montré décisif sur un corner à la 47′ alors que ses coéquipiers ont raté plusieurs occasions de mettre à terre Elche.

Ce but offre ainsi à son équipe les 3 points précieux qui enchaine une seconde victoire consécutive. Le Deportivo Alaves fera face à Barcelone pour son prochain match, samedi.

Après 10 matchs disputés en première division espagnole, Mamadou Loum Ndiaye qui était en regroupement avec la Taniére lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022, compte 6 titularisations et un but marqué.

