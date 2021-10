Pour le compte de la 11e journée de la première division espagnole, Alaves reçoit Elche. Mamadou Loum Ndiaye a ouvert le score.

Il a fallu attendre la deuxième période pour voir le premier but de cette rencontre. Le milieu de terrain Loum Ndiaye l’a inscrit à la 47e minute de ce match en cours. Il s’agit de son premier but avec son nouveau club. Le joueur de 24 ans a rejoint l’Espagne en juillet passé pour un prêt d’un an. Il dispute actuellement son 10e match de la saison et compte 6 titularisations.

47'⏱️| 1-0 👞 @RubenDuarte_27 pone el balón en juego desde la esquina para la prolongación de cabeza de Víctor Laguardia y el remate a gol de @loum_ndiaye.#AlavésElche #GoazenGlorioso 🦊 https://t.co/Njl0VBqzTW — Deportivo Alavés (@Alaves) October 26, 2021

