Après Loum Ndiaye qui vient d’inscrire son premier but avec Alavés, un autre Lion a lancé son compteur à but avec son nouveau club. Il s’agit de l’attaquant Boulaye Dia.

C’est une belle soirée pour les Lions « espagnols ». Villarreal qui accueillait Cadix ce soir pour le compte de la 11e journée de LaLiga a décroché le nul. Les deux équipes se sont neutralisées avec 3 buts inscrits partout.

Dominé au score au retour des vestiaires (3-1), Boulaye Dia a permis à son équipe de réduire l’écart en inscrivant le second but des « Groguets » à la 80′. Il est entré en jeu 10 minutes plus tôt et s’est montré décisif sur le match renversant de Villarreal. Qui réussit à décrocher un point à la fin de la rencontre, en plus de la passe décisive du Lions sur le 3e but.

Absent dans l’effectif des Sous-Marin Jaune depuis 3 matchs, une blessure au genou droit qui l’avait aussi contraint au forfait lors des deux derniers matchs du Sénégal, Boulaye Dia effectue un retour gagnant.

#VillarrealCádiz | 2-3 ⏱ 80' | Goal for Villarreal! Boulaye Dia gets his first for the Yellows. pic.twitter.com/bndDCa5Sea — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) October 26, 2021

