La victoire à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021 prévue en janvier est « l’ambition » de toute la Nation sénégalaise, a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.

« Aujourd’hui, nous sommes tournés vers un objectif, une ambition qui est nationale« , a-t-il notamment dit dans un entretien publié dans l’édition de ce mardi du quotidien sportif, Record, ajoutant qu’il s’agit d’une posture assumée. Toutefois, si le Sénégal veut gagner cette compétition, il doit rester « dans le cadre du sport et du football en particulier qui fait que nous ne pouvons rien décider d’emblée« .

« Il faut rester dans le cadre de cette humilité (…). Si nous voulons gagner, il nous faut savoir que nous devons y aller pas à pas. Ne pas clamer partout que nous venons pour gagner. Ce qui importe, c’est de prendre les compétitions une à une, les matchs un à un et essayer de concrétiser notre ambition qui est aussi celle des joueurs« , a précisé le président de la FSF.

Les joueurs sont tournés vers la même ambition, a admis Augustin Senghor, précisant que gagner la CAN « est une demande que nous n’avons pas peur d’assumer comme telle non pas comme une exigence suprême mais un vœu légitime« , a-t-il dit. « Et nous travaillons là-dessus » a fait savoir Augustin Senghor, ajoutant qu’en plus de cette ambition, le Sénégal qui travaille aussi à se qualifier en phase finale de la Coupe du monde 2022, veut grimper parmi les 10 meilleures nations mondiales.

« Aujourd’hui, l’essentiel, c’est que le football sénégalais reste là où il est au sommet parmi les meilleurs du monde« , a-t-il insisté. « Les gens ne réalisent pas qu’être parmi les 20 meilleures nations au monde, c’est quelque chose de grandiose« , a-t-il estimé, appelant à l’union sacrée autour des Lions.

La CAN 2021 est prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun.

APS