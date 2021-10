Le promoteur Gaston Mbengue garde une belle relation avec un des icones de la lutte sénégalaise, Mouhamed Ndao Tyson. Il partage dans une vidéo les dessous de sa relation professionnelle avec l’ancien lutteur qui a révolutionné cette discipline en attirant les sponsors et imposant les gros cachets.

Il est décrit comme étant le businessman de l’arène sénégalaise. Gaston Mbengue confirme le statut de Tyson. Selon le promoteur, sa détermination et son envie d’innover lui ont permis de révolutionner le secteur de la lutte et de motiver les jeunes à faire ce métier.

« C’est un homme généreux et très discipliné. Les jeunes lutteurs doivent être reconnaissant envers lui. A son arrivée dans l’arène, personne ne touchait 5 millions. Et Tyson a fait un forcing! Je lui ai payé 15 millions en premier puis il m’a réclamé 50 millions. Je lui ai payé un cachet que je n’oserai jamais dévoiler. Il m’a imposé de ces sommes comme cachet que je n’en revenais pas. Et tout cela il l’a obtenu en s’imposant avec sa discipline, son rigueur dans le travail et sa patience. C’est le premier lutteur à être sponsorisé par Orange et l’a d’ailleurs amené dans l’arène sénégalaise alors qu’il ne s’occupait que du football » a t’il fait savoir au micro de Gaston Productions.

Des révélation de Gaston Mbengue qui estime que l’ancien lutteur a légué un bel héritage aux jeunes joueurs. Ils doivent s’inspirer de ce modèle conseille t’il.

wiwsport.com