Retrouvez la sélection wiwsport des meilleurs sénégalais de cette semaine du ballon rond. L’équipe-type wiwsport est composée des joueurs sénégalais qui se sont bien illustrés durant cette semaine du 18 au 24 octobre aussi bien dans leurs championnats respectifs qu’en coupes européennes.

Alfred Gomis

Le portier du Stade Rennais s’est très bien illustré durant cette semaine. Aussi bien en Ligue Conférence qu’en championnat, le gardien sénégalais s’est montré décisif lors des deux victoires de son équipe. Malgré le but concédé face au Mura en Ligue Conférence, le lion commence à faire taire les critiques subies depuis le début de cette saison. Sa parade à la 94ème minute en Ligue 1 contre Strasbourg, offrant les 3 points à son équipe, illustre bien la forme du moment d’Alfred Gomis.

Kalidou Koulibaly – Birama Ndoye -Pape Abou Cissé

Impérial, nous retrouvons encore le capitaine des Lions du Sénégal Kalidou Koulibaly dans cette équipe de la semaine. Le napolitain, en bon patron de la défense, n’a encaissé aucun but en 2 sorties contre le Legia en Europa League (3-0) et le nul vierge d’hier face à l’AS Roma de José Mourinho. A ses côtés, on note la présence du défenseur du FC Sion Birama Ndoye qui nous a offert hier dimanche une énorme prestation lors de la victoire de son équipe sur le score de 2 buts à 1 contre le Servette FC. Ndoye a quasiment neutralisé les attaques adverses avec un total de 9 duels gagnés sur 11. Ensuite vient le géant Pape Abou Cissé qui avec l’Olympiakos est venu à bout du Paok dans ce choc de la 7ème journée du championnat grec où l’Olympiakos garde son statut de « invaincu ».

Mamadou Loum Ndiaye – Moustapha Name – Pape Alioune Ndiaye

Au milieu de terrain de cette team of the week, on observe le trio Loum Ndiaye, Moustapha Name et Pape Alioune Ndiaye. Le premier cité était bien présent du onze d’Alaves parti chercher les 3 points (0-2) chez Cadiz qui occupe la 17ème place juste au dessus du club de Loum Ndiaye. Moustapha Name quant à lui, a effectué une bonne prestation malgré le partage des points du Paris FC avec Toulouse (2 buts partout). Puis place au milieu buteur de cette semaine, Pape Alioune Ndiaye qui a participé au festival de l’Aris Salonique (5-1) face au Panetolikós en marquant le dernier but de sonéquipe à la 52ème minute du match.

Ibrahima Ndiaye – Lys Mousset – Pape H. Guèye – Dominique Badji

Au front de l’attaque, le duo Lys Mousset – Pape Habib Guèye sera assisté sur les ailes par Ibrahima Ndiaye et Dominique Badji. Pape habib Guèye a été l’unique du match de son équipe, Courtrai, face à l’Oostende. Lys Mousset de Sheffield, quant à lui, s’est offert un doublé éclair en 2 minutes contre Barnsley pour son 3ème but en 2 titularisations cette saison. Ibrahima Ndiaye a aussi trouvé le chemin des filets en marquant le deuxième but de Lucerne qui gagnait hier le St. Gallen hier à domicile (2-0). L’offensive des Lions de la semaine sera complétée par l’attaquant du Colorado Rapids en MLS, Dominique Badji, auteur de 2 buts cette semaine en autant de rencontres dont la victoire d’hier contre Portland Timbers.

