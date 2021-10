Lys Mousset a commencé à retrouver ses sensations avec Sheffield United. Double buteur ce week-end dernier, le Franco-sénégalais a reçu un témoignage poignant de la part de son coach, Slavisa Jovanovic.

Doté d’un talent indiscutable, Lys Mousset est capable de tout et son coach en est bien conscient. Après un match réussi face à Barnsley le week-end dernier, l’attaquant franco-sénégalais a démontré qu’il dispose de ressources capables de faire tomber une équipe à lui seul. Mais Lys n’est pas régulier alors qu’il enchaine souvent les blessures. « Je pense qu’il a une large marge de progression. Nous attendons beaucoup de lui, nous l’aiderons et nous le pousserons vers l’essentiel. Mais nous nous attendons aussi à ce qu’il soit coopératif », a souligné son coach Jovanovic dans un entretien avec The Star.

Mais depuis son retour de blessure, Mousset a envie de s’affirmer et d’être plus présent pour son équipe à l’en croire le coach. « Il est en train de coopérer pour retrouver son niveau optimal. Il est talentueux et est très véloce dans ses capacités. Il a démontré toute la panoplie de ses qualités avec ses récentes prestations… », a ajouté le coach de Sheffield United avant de renchérir : « Il peut faire d’importantes choses pour nous et je m’attends à ce qu’il soit plus important. Nous n’avons pas besoin qu’il se détruise et nous sommes là pour essayer de l’aider et d’être là pour lui ».

