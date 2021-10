Deux jours après leur revers face aux Nets, les Sixers ont repris le chemin de la victoire face aux Thunder d’Oklahoma City (115-103). George Niang a conclu cette rencontre avec 12 points en 20 minutes.

Philadelphie n’a pas aimé le résultat de son dernier match et a repris de plus belle sa lancée de cette nouvelle saison. Après avoir ouvert la saison avec un succès retentissant face aux Pelicans (117-97), George Niang et ses partenaires ont été freinés par les Nets lors de leur deuxième sortie.

Face à OKC cette nuit, les Sixers ont sortie l’artillerie pour se défaire de la jeunesse des Thunder. Amené par un Joel Embiid fort de son expérience, Phila a balayé son adversaire pour reprendre de l’élan. Après un large écart à la pause, le Sénégalo-américain et ses coéquipiers ont conclu cette rencontre par le score de 115 à 103.

Avec 20 minutes disputées dans cette rencontre, George Niang a inscrit 12 points, 2 rebonds et 3 passes décisives. Pour le prochain match, les Sixers joueront les Knicks comptant pour la quatrième journée de la saison régulière.

