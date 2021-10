Le Diisoo de Guédiawaye a réussi à renverser le DUC (32-28) au terme d’une belle finale de Coupe du Sénégal jouée devant un très nombreux public. Du coup, la formation de Guédiawaye réussit le doublé (Championnat-Coupe nationale), son ambition déclaré en début de saison, pour le 21e trophée au niveau national du coach Chérif Tall.

Ce samedi 23 octobre, le public du stadium Iba Mar Diop rebaptisé du nom de Babacar Fall ancien président du CAHB, a assisté à une belle et haletante finale qui s’est dessinée vers la fin, entre le Diisoo de Guédiawaye et le Dakar Université Club.

Gagnante du Championnat il y’a une semaine, l’équipe de Guédiawaye voulait remporter le seul trophée qui manquait à son palmarès et réaliser le rêve souhaité de son défunt coach Khadim Gueye décédé en plein championnat. Cependant, face aux Étudiantes du DUC, déchues de leur titre acquis en 2019 et à qui il ne restait que cette finale pour sauver leur saison, la tâche s’annonçait ardue pour Diisoo malgré un certain ascendant psychologique après avoir battu 2 fois son adversaire en championnat. Par la même occasion, le club du président de la Ligue de Handball de Dakar voulait conserver son invincibilité sur le terrain cette saison 2021 après avoir remporté toutes ses sorties.

Chez les Vaincues, Mame Anta Bathily a été éblouissante avec 9 réalisations (MVP de la finale) de même que Gnilane Sarr (7 buts). Coumba Sy Diakhaté n’a pas été en reste, créditée d’une belle finale avec 3 réalisations.

Côté Diisoo, Fama Sall est élue meilleure gardienne de la finale, Astou Ndiaye (9 réalisations), Mané (7) et la surprise du chef Fatoumata Diaw (5 buts), ont été déterminantes dans le sacre.

Xalima