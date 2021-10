Le monde du sport sénégalais est attristé par le rappel à Dieu du fervent supporter Abdoulaye Thiam plus connu sous le nom de Thiam 12e Gainde. Le Chef de l’Etat Macky Sall a présenté ses condoléances.

Rappelé à Dieu ce dimanche dans l’après-midi, la disparition du 12e Gainde Laye Thiam a ému plus d’un. Omniprésent dans les événements sportifs, il a accompagné l’équipe nationale du Sénégal (plusieurs disciplines) dans plusieurs pays pour les pousser à défendre les couleurs de la Nation. Des couleurs vert – jaune et rouge qu’il aimait porter de la tête au pied et qu’il avait même choisi comme couleurs de sa voiture.

Une perte immense pour le peuple sénégalais que le président de la République Macky Sall a sur son compte Twitter. « Le sport sénégalais vient de perdre un de ses plus grands supporters. Fidèle compagnon de toujours de nos équipes nationales, Abdoulaye Thiam était un homme passionné et un vrai patriote.Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport. »

Abdoulaye Thiam sera inhumé ce lundi à Lingère a appris wiwsport.com

